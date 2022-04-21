تراجع أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بأمس، بينما تباينت أسعار البيض.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.24 جنيه، بتراجع 28 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 53 جنيهًا، بتراجع 1.06 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 47.17 جنيه، بتراجع 3.33 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.93 جنيه، بتراجع 97 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 56.65 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 66.01 جنيه، بزيادة 2.02 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 150 جنيهًا، بتراجع 5.25 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 139.58 جنيه، بتراجع 92 قرشا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 147.69 جنيه، بتراجع 2.71 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 161.67 جنيه، بتراجع 3.52 جنيه.