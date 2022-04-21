قبل شم النسيم.. ضبط 7915 كيلو رنجة في حملات على الأسواق بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بمراكز المحافظة الثمانية تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، خلال الأسبوع الحالي، وذلك بهدف إحكام الرقابة البيطرية على السلع المباعة بها والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية، والتي أسفرت بدورها عن تحرير 15 محضر رنجة غير صالحة للاستخدام بإجمالي وزن 7915 كجم.

وفي سياق متصل حررت اللجان الرقابية 12 محضر لحوم تم ذبحها خارج المجزر بإجمالي وزن 35760 كجم، إلى جانب تحرير محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 3 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.

ومن المقرر أن تستمر حملات الطب البيطري إحكاما للرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالأسواق بشكل مكثف، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الغربية في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم شم النسيم والأعياد.