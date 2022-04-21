القوى العاملة: مليون جنيه تعويض لورثة مصري توفي بحادث سير في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي في متابعة الحكم القضائي الصادر لصالح ورثة المواطن المصري "أ. ص. ع" الذي توفي في حادث سير بقطر.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إن التعويض بلغ 200 ألف ريال قطري، أن ما يوازي مليون و16 ألف جنيه مصري، وقد تم تحويل مبلغ التعويض إلى الحسابات البنكية للورثة في ضوء أشهاد الوراثة.

وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أ. ص. ع" الذي توفي في حادث سير في قطر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، في تقريره للوزير، إن المكتب نجح من خلال المتابعة مع وكيل ورثة المواطن "أ. ص. ع"، في تحصيل مبلغ التعويض الصادر به حكم قضائي لصالحهم، وتم تحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للورثة في ضوء أشهاد الوراثة وهم الأب والأم والزوجة و4 أبناء (قصر).​