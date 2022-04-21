حرب أوكرانيا.. روسيا تؤكّد السيطرة على “ماريوبول”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 11:04 صباحًا

أفادت وكالة رويترز بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هنّأ وزير الدفاع “سيرغي شويغو” على نجاح العملية في ماريوبول، اذ أعلن الأخير السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية.

وأضاف شويغو أن “أكثر من ألفي مسلح محاصرون الآن في آزوفستال بمدينة ماريوبول واستسلم 1478 بالفعل”، مؤكّدًا أنّ الوضع بماريوبول هادئ ويسمح بالبدء في استعادة النظام في المدينة.

وأمر بوتن الجيش الروسي بإلغاء خطط لاقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلا من ذلك.

وأضاف: “موسكو تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة أزوفستال”.

وتعد ماريوبول هدفًا استراتيجيًّا بالنسبة إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية قبل نحو شهرين، كونها تشكل القلب النابض للنشاط البحري التجاري الأوكراني، والسيطرة عليها يعني السيطرة على نحو 80 بالمئة من ساحل أوكرانيا على البحر الأسود.