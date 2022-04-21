شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 507 ملايين واللقاحات 11.2 مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 507 ملايين و 44 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 207 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 203 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.