روسيا تختبر صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات

20 أبريل , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها أجرت اختباراً لصاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو سلاح استراتيجي قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه لا شبيه له في أي مكان آخر وسيجبر كل من يحاولون تهديد روسيا للتفكير أكثر من مرة.
وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد ليضرب أهدافاً في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.
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