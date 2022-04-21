روسيا تختبر صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات

قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها أجرت اختباراً لصاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو سلاح استراتيجي قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه لا شبيه له في أي مكان آخر وسيجبر كل من يحاولون تهديد روسيا للتفكير أكثر من مرة.

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد ليضرب أهدافاً في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.