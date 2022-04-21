روسيا: صواريخ سارمات الباليستية تدخل الخدمة في العام الجاري

21 أبريل , 2022 موسكو: نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية ستحصل على صواريخ سارمات الباليستية الجديدة العابرة للقارات، فور اكتمال تجربتها. وذكرت الوكالة نقلاً عن دميتري روزوغين أن التسليم سيبدأ "في خريف هذا العام". وفي وقت سابق من الأربعاء قال روسيا إنها اختبرت لأول مرة صاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو إضافة جديدة طال انتظارها، إلى ترسانتها النووية.

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