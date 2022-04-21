20 أبريل , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كييف، إنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية.
وصرّح زيلينسكي للصحافة بعد لقاء مع ميشال «إنه أولوية لبلدنا وقوة شعبنا».
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.