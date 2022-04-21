زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كييف، إنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية.

وصرّح زيلينسكي للصحافة بعد لقاء مع ميشال «إنه أولوية لبلدنا وقوة شعبنا».