الصين تنتقد العقوبات الغربية الأحادية على موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ معارضة بلاده للعقوبات الأحادية "والتشريعات طويلة الذراع" في كلمة اليوم الخميس، دون الإشارة على نحو مباشر إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.



وكررت الصين انتقادها للعقوبات الغربية بما في ذلك المفروضة على روسيا، لكنها حرصت أيضاً على عدم تقديم أي مساعدة لموسكو قد تؤدي إلى فرض عقوبات على بكين.

وخلال كلمة مصورة إلى منتدى "بواو" السنوي للاقتصاد الآسيوي المنعقد في جزيرة هاينان في جنوب البلاد، حذر شي من أن "العزلة" الاقتصادية وأساليب الضغط مثل قطع سلاسل الإمداد لن تجدي.

وزاد القرب بين الصين وروسيا، ورفضت بكين التنديد بغزو موسكو لأوكرانيا وأرجعت سبب الأزمة الأوكرانية إلى توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً.

وذكر شي أن هناك حاجة لبذل جهود من أجل استقرار سلاسل الغذاء العالمية، لكنه قال أيضاً إن الاقتصاد الصيني مرن وإن اتجاهه طويل الأمد لم يتغير.

ويواجه اقتصاد الصين أزمات بسبب تداعيات جهودها الصارمة لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19، لا سيما في شنغهاي مركز البلاد الاقتصادي.

ولم يشر شي في كلمته إلى أزمة كوفيد-19 في الصين.