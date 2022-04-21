قديروف يؤكد أن القوات الروسية ستسيطر على مصنع أزوفستال اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بأن يكون مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة في شرق أوكرانيا، تحت السيطرة الروسية خلال اليوم الخميس.



وقال قديروف عبر صفحته على "تليغرام" في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس: "اليوم قبل الغداء أو بعده ، سيكون مصنع أزوفستال تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية تماماً".

وأضاف قديروف أن القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مصنع أزوفستال للصلب لا يزال لديها فرصة للاستسلام في الصباح، مشيراً إلى أن القيادة الروسية ستتخذ "القرار المناسب" في حال استسلامها.

وفي أول مارس(آذار) الماضي، حاصرت القوات الروسية بشكل كامل مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

وبحسب المعلومات الروسية، فإن نحو 2500 مقاتل أوكراني و 400 مرتزق أجنبي يتحصنون داخل مصنع أزوفستال للصلب في المدينة.

وتشير تقارير أوكرانية إلى أن حوالي 1000 مدني لا زالوا محاصرين داخل المصنع.