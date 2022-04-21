ماذا قالت سفارة روسيا بواشنطن حول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السفارة الروسية في واشنطن معلقة على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا إن هذه العقوبات أصبحت عبثية أكثر فأكثر، مما يشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو لإرادتها.



وأضافت السفارة في بيانها: "بسبب بعدها عن الواقع وافتقادها لأي أساس، أصبحت العقوبات الأمريكية عبثية بشكل متزايد وتشهد على يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع بلادنا لإرادتها".

وشددت السفارة على أن، العقوبات الأمريكية تتضمن خليطا لكل ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به، "ولكن يجب على الدوائر الحاكمة المحلية الانتباه إلى أن" هذه العقوبات ستسفر عن ضرر للولايات المتحدة نفسها، بدلا من الصدمات المتوقعة لروسيا.