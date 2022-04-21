موسكو تؤكد أن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يمكن أن تشكل أساس الدول الضامنة لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال أليكسي بولشوك مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، إن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي يمكن أن تشكل أساس الدول الضامنة لأوكرانيا.



وأشار الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع وكالة "تاس"، إلى أنه يجري بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات الروسية – الأوكرانية.

وأضاف بولشوك: "بالفعل يجري في هذه المحادثات، بحث الوضع المحايد وغير التكتلي وغير النووي لأوكرانيا والذي يقضي بنزع السلاح هذه الدولة واجتثاث الفكر النازي فيها، وكذلك يجري النظر في المسائل المتعلقة بتزويدها بضمانات أمنية من عدد من البلدان".

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "وهناك اقتراحات بأن تشكل الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي- روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، الأساس لمؤسسة الدول الضامنة. لا يتم استبعاد الخيارات الأخرى، لذلك لم يتم تحديد القائمة الدقيقة بعد".