وسائل إعلام تكشف أن الهند ترفض استقبال طائرة يابانية عسكرية تحمل مساعدات لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة أنباء "كيودو" بأن الهند رفضت استقبال طائرة تابعة للقوات الجوية اليابانية تحمل مساعدات إلى أوكرانيا.



وكان من المفترض في نهاية أبريل، أن تنقل الطائرة شحنة من المساعدات الإنسانية إلى بولندا ورومانيا، المجاورتين لأوكرانيا، عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يجري استخدام الهند والإمارات العربية المتحدة كنقاط عبور لهذا الغرض.

وأشير إلى أن القضية تمت تسويتها مع دلهي على المستوى العملي، ولكن في 20 أبريل تم استلام الرفض، حيث عزت السلطات الهندية السبب في ذلك إلى التنسيق غير الكافي. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه القضية يوم الجمعة.

ونوقشت قضية رفض الهند وضرورة إجراء تغييرات على الخطط في المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ومن خلال المشاركين فيه علمت كيودو بالمسألة.

ونقلت الوكالة عن أحد المشاركين في الاجتماع المذكور قوله: "الهند مقربة من روسيا. ألم يأخذوا في الحسبان احتمال انعطافها (180 درجة)؟".

وكانت طوكيو قد سلمت في مارس الماضي مساعدات إلى كييف على شكل معدات دفاعية غير قتالية شملت سترات واقية من الرصاص، وخوذات، وملابس دافئة، وخيام، وكاميرات، ومنتجات صحية، وحصص غذائية جافة، ومولدات، فيما أعلن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي يوم الثلاثاء عن خطط لإرسال طائرات استطلاع مسيرة وأقنعة وملابس واقية من المواد الكيميائية إلى أوكرانيا على شكل مساعدات إنسانية.

وكما قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في وقت سابق، فإن الولايات المتحدة تدرك أن دلهي وموسكو "حليفان طبيعيان" وتحافظان على علاقات مستقرة، ولكن في الوقت نفسه، لن تسمح الهند لعلاقاتها مع دولة ثالثة أن تؤثر سلبا على المصالح الوطنية للولايات المتحدة".