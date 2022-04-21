الرقابة الروسية تؤكد أن المتحور الأولي لـ"أوميكرون" قد يختفي في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يرى الأخصائي في هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، كامل حافظوف أن نسخة أولية لمتحور "أوميكرون" قد يختفي من روسيا قريبا.



أما أحدث نسخه فلم تكتشف إلى حد الآن في البلاد.

وقاتل، كامل حافظوف رئيس الفريق العلمي المتخصص في وضع أساليب جديدة لتشخيص الفيروسات في "روس بوتريب نادزور": " لا يزال "أوميكرون" سلالة سائدة في روسيا، مع العلم أن متحوره الفرعي "أوميكرون الخفي" تعود إليه 80% من حالات الإصابة بـ"كوفيد – 19" في روسيا.

وأوضح الأخصائي أن المرحلة الأخيرة الماضية لم تشهد تسجيل أحدث الأفرع من متحور "أوميكرون" مثل BA.4 و BA.5 وعيناتها المركبة XEوXD وغيرها.

ويعتقد الأخصائي أن نسخة أولية لـ"اوميكرون" ستختفي في روسيا قريبا ولن تظهر في المستقبل أبدا.

فيما يرى أخصائي المناعة الروسي، نيقولاي كريوتشكوف أن الانخفاض الحالي لعدد الإصابات بـ"كوفيد" لا يدل على انسحاب الفيروس تماما، بل يشير إلى أنه يمكن أن يتحول إلى مرض موسمي