الرئيس الامريكي يتحدث عن الحرب الأوكرانية وتوقعات بمساعدات عسكرية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار سعيه إلى استكمال حزمة أسلحة جديدة للجيش الأوكراني.



ويلقي بايدن كلمته في الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي ما يوافق 13:45 بتوقيت غرينتش، وذكر مصدر مطلع أن بايدن "من المتوقع أن يتحدث عن مستجدات جهودنا لدعم أوكرانيا والمساعدة التي نوفرها".

وقال مسؤول أمريكي آخر إن "حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح بنفس القيمة المعلنة في الأسبوع الماضي وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل".

كانت المساعدات الأمريكية المعلن عنها في الأسبوع الماضي تشمل منظومات وقذائف مدفعية وحاملات جنود مدرعة وقوارب دفاع ساحلية غير مأهولة، لتوسع الولايات المتحدة بذلك نطاق المواد المرسلة إلى كييف لتشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وإذا كان حجم حزمة التسليح المنتظرة هذا الأسبوع كبيراً كما هو متوقع فإن ذلك يعني أن المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف ستتجاوز 3 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.