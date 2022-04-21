رئيس أوكرانيا يشيد بدفئ العلاقات مع الغرب.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي الأربعاء إن العلاقات بين الغرب وبلاده أصبحت "أكثر دفئاً".



وتحدث زيلينسكي، وبجواره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف، قائلاً إن الجداول الزمنية لوصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا "أصبحت أوضح".

وتابع بالقول: "للغرب موقف أكثر دفئاً من أوكرانيا"، لكنه دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب التأخير وفرض عقوبات على واردات النفط والغاز من روسيا.

وأضاف الرئيس أن ألمانيا غير مستعدة لفرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية، وانتقد تأخرها في هذه الخطوة.

قالت وكالة ريا للأنباء إن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف حث مجموعة العشرين الأربعاء على تجنب تسييس الحوار بين الدول الأعضاء وحذر من خطر تقويض الثقة في النظام النقدي والمالي العالمي.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق إن مسؤولين ماليين بارزين من بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا انسحبوا من اجتماع للمجموعة عندما تحدث ممثل روسيا.

وحضر تيمور ماكسيموف، نائب وزير المالية الروسي الاجتماع في واشنطن، وانضم إليه سيلوانوف ومحافظ البنك المركزي الروسي، عبر الإنترنت.