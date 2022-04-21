البنتاغون ينفي نسليم الجيش الأوكراني طائرات مقاتلة حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الجيش الأوكراني زاد حجم أسطوله من الطائرات ثابتة الجناحين بعد حصوله على قطع غيار، وإصلاح طائرات تالفة.



وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال إن أوكرانيا حصلت على طائرات إضافية وقطع غيار، لكنه نفا اليوم الأربعاء تسليم طائرات ثابتة الجناحين للجيش الأوكراني، حتى الآن.

وطلبت كييف مراراً طائرات مقاتلة لمساعدتها على صد القوات الروسية.

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي الأربعاء إن العلاقات بين الغرب وبلاده أصبحت "أكثر دفئاً".

وتحدث زيلينسكي، وبجواره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف، قائلاً إن الجداول الزمنية لوصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا "أصبحت أوضح".

وتابع بالقول: "للغرب موقف أكثر دفئاً من أوكرانيا"، لكنه دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب التأخير وفرض عقوبات على واردات النفط والغاز من روسيا.

وأضاف الرئيس أن ألمانيا غير مستعدة لفرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية، وانتقد تأخرها في هذه الخطوة.