موسكو تحذر مجموعة العشرين من تسييسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة ريا للأنباء إن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف حث مجموعة العشرين الأربعاء على تجنب تسييس الحوار بين الدول الأعضاء وحذر من خطر تقويض الثقة في النظام النقدي والمالي العالمي.



وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق إن مسؤولين ماليين بارزين من بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا انسحبوا من اجتماع للمجموعة عندما تحدث ممثل روسيا.

وحضر تيمور ماكسيموف، نائب وزير المالية الروسي الاجتماع في واشنطن، وانضم إليه سيلوانوف ومحافظ البنك المركزي الروسي، عبر الإنترنت.

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية ستحصل على صواريخ سارمات الباليستية الجديدة العابرة للقارات، فور اكتمال تجربتها.

وذكرت الوكالة نقلاً عن دميتري روزوغين أن التسليم سيبدأ "في خريف هذا العام".

وفي وقت سابق من الأربعاء قال روسيا إنها اختبرت لأول مرة صاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو إضافة جديدة طال انتظارها، إلى ترسانتها النووية.