بحوالي 18 ميغاواط... ألمانيا تبني محطتي طاقة شمسية في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وقعت الحكومة الفلسطينية وألمانيا اليوم الأربعاء، في رام الله، اتفاقية بـ 16 مليون يورو مقدمة من ألمانيا، لبناء محطتي طاقة شمسية في قطاع غزة، بحوالي 18 ميغاواط.



وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حسب بيان رسمي، إلى أن "الاتفاقية المهمة تخدم مئات الآلاف من أهلنا في قطاع غزة، وتوفر لهم مصدر طاقة نظيف، وتسهم في تقليل كلفة معالجة المياه، وتنسجم مع أولويات خطة التنمية الوطنية".

من جانبه، أكد رئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين أوليفر أوتشا أهمية الاتفاقية لأسباب أولها تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة، وتقليل تكاليف معالجة المياه والاعتماد على الطاقة النظيفة، وبالتالي حماية البيئة من التلوث.

بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء استيفان سلامة إن المحطة الأولى ستكون في منطقة رفح، والثانية في السودانية، لتزويد محطة التحلية في المنطقة بالطاقة الشمسية، لإنتاج حوالي 10 آلاف متر مكعب من المياه المعالجة للشرب.