لحل الأزمة.. جولة جديدة للمبعوث الأممي للصحراء الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مبعوث الأمم المتّحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء أنّه سيبدأ قريباً جولة جديدة في المنطقة في محاولة لدفع العملية السلمية لحل النزاع.



ورداً على سؤال عن زيارته، قال دي ميستورا: "ستحصل قريباً، كما آمل".

وحسب مصادر دبلوماسية لم يحدد الأمين العام في جلسة مجلس الأمن تاريخ أو محطات الجولة.

وفي الجلسة، رحب المبعوث الأممي بالدعم الواسع الذي حصل عليه، على حدّ قوله، لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وقال: "الكل دعموا جهودي" لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل للصراع.