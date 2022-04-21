أوكرانيا تعرض التفاوض مع روسيا في ماريوبول.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول أوكراني كبير مساء أمس الأربعاء أن بلاده اقترحت على روسيا "جولة خاصة" من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.



وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة على تويتر: "نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدّون لجولة خاصة من المفاوضات، في ماريوبول نفسها"، وذلك "لإنقاذ ناسنا، وآزوف، والجنود، والمدنيين، والأطفال، والأحياء والجرحى. الجميع. لأنهم ناسنا، لأنهم في قلبي، للأبد".

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية ستحصل على صواريخ سارمات الباليستية الجديدة العابرة للقارات، فور اكتمال تجربتها.

وذكرت الوكالة نقلاً عن دميتري روزوغين أن التسليم سيبدأ "في خريف هذا العام".

وفي وقت سابق من الأربعاء قال روسيا إنها اختبرت لأول مرة صاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو إضافة جديدة طال انتظارها، إلى ترسانتها النووية.