الرئاسة الفلسطينية تتهم بينيت بالتضليل والتزييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت الرئاسة الفلسطينية مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالتضليل وتزييف الحقائق بما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.



وعبر المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان عن رفضه تصريحات بينيت الذي قال إن الأراضي الفلسطينية "ليست مُحتلة"، معتبراً أنها تصريحات مُضللة تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية لا تُلغي أن الأرض الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري إسرائيلي.

وقال أبو ردينة: "هذه التصريحات لا تُغطي السياسات العدوانية لجيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، والدولة الفلسطينية قائمة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود 1967، ولن تعطي شرعية لأقوال بينيت".

وأكد أبو ردينة، أن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع من حكومة إسرائيل بالمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى "لن تنجح".