شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: تبنى الرئيس السيسى لقضية الغارمات يؤكد حرصه على لم شمل الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بتبني الرئيس عبد الفتاح السيسى قضية الغارمين، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك الأمر.

وأكد "مطر" إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أنه حريص كل الحرص على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها، مضيفا:" مبادرة الرئيس السيسي مصر بلا غارمين، مبادرة إنسانية رائدة بكل المقاييس، أسعدت وستسعد آلاف الغارمين والغارمات والتخفيف عنهم، كما تعد انتصارا لحقوقهم المعيشية، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة".

ولا تزال قضية الغارمات، على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى يتبنى حلها من خلال توصيته للجنة الوطنية فى صياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".

وكان قد وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد على وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين، وذلك خلال اجتماعه الأحد مع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والتى استعرضت الشرائح المستهدفة والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم.