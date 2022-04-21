شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب.. إقرار 56 قانونا بالحساب الختامى للعام المالى 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب خلال جلساته الاسبوع الحالى إقرار 56 قانون للحساب الختامى للعام المالى 20/21 وقانونين اخرين مقدمين من الحكومة وهما مشروع قانون بشان انشاء المركز القومى لادارة المجال الجوى و مشروع قانون تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط بالاضافة الى الموافقة على اتفاقيتين

وجاءت تفاصيل الحصادكالتالى

1- وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21

2- وافق المجلس نهائيا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لعام 20/21، والبالغ عددها 53 هيئة اقتصادية

3-وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى،

4-وافق نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 20/21، كما وافق على حساب ختامى مجلس النواب للعام المالى 20/21

5- وافق المجلس ، نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

ويهدف مشروع القانون لوضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

6-وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي والذى يتضمن إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" تهدف الى إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة

وإدارة المجال الجوي ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية،ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد

7-وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر.

8- وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء " س . ص".