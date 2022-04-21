شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مدة حصول الأجانب الراغبين فى التمتع على الجنسية المصرية؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الجنسية المصرية، العديد من الضوابط والإجراءات التى تنظم عملية منح الأجانب للجنسية المصرية، من خلال وضع آليات محددة تكشف كافة الخطوات اللازم اتباعها لتقديم طلب التجنيس، وما المدة التى يجب الانتظار خلالها للحصول على الجنسية المصرية.

ومن أهم الاشتراطات التي وضعها القانون في قضية الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، على النحو الأتى:

1.التقدم بطلب للتجنس عبر الموقع الإلكترونى على أن يتم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.

2. يتم البت بالطلب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم شريطة أن يكون مستوفيا الاشتراطات.

3. عليك سداد رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.

4. عليك الالتزام بسرية طلبك وما يتصل به من قرارات.

5. عند الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى .