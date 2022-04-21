"كنت هنا من قبل" نتاج "ابدأ حلمك" على ليسيه الحرية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفتتح فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح العرض المسرحي، "كنت هنا من قبل" نتاج ورشة الإخراج من مشروع ورشة "، ابدأ حلمك" بفرقة الإسكندرية، اليوم الخميس ٢١ أبريل، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق ٢٤ أبريل فى تمام التاسعة والنصف مساء علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

"كنت هنا من قبل" تدور أحداثه حول فكرة الزمن وكيفية تأثيره على البشر، وحول فكرة الإرادة وما إذا كانت إرادة البشر حرة أم تخضع لقيود تتحكَّم فيها، وكيف يمكن للإنسان أن يتصرَّف تجاه القَدَر.

العرض المسرحي "كنتُ هُنا من قبل"مشروع تخرج أنس النيلي من قسم الإخراج ورشة" إبدأ حلمك" بفرقة الإسكندرية ، العرض من تأليف: ج. ب.بريستلي، تمثيل شباب مشروع " ابدأ حلمك " بطولة مصطفى عامر، ندى مجدي، إسلام بونزي، ريهام أحمد، عبدالرحمن الشيخ، حسين خميس، موسيقى محمد حسن، إضاءة أحمد علي، ديكور وملابس وليد جابر، مكياج أمل شتا، العرض إعداد وإخراج أنس النيلي