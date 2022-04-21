اليوم.. الانتهاء من قبول مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية، وفقًا للقرار الذي أصدره محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح، لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها.

ويلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلي بيان بعدد صناديق الإقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وعناوينها، فضلاً عن بيان النظام الانتخابي وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع، أو منطقة، أو قطاع ، وكشوف بأسماء الناخبين، وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.

كما يقدم كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المترشحين.