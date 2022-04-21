قمّة مرتقبة بين بايدن ورئيس كوريا الجنوبية المنتخَب في أيار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 44 دقيقة

أفاد مصدر مطلع بأنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي جو بايدن كوريا الجنوبية في الشهر المقبل لعقد قمة مع رئيسها المنتخب يون سوك-يول.

ويتولى يون الرئاسة في العاشر من أيار بعد فوزه في انتخابات متقاربة النسب في التاسع من آذار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر هويته نظرا لحساسية الأمر، إن موعد الزيارة بدقة لم يتحدد بعد.

هذا وذكرت صحيفة “دونج آه إلبو” الكورية الجنوبية أنه من المرجح أن يصل بايدن في 20 أيار في زيارة تستمر ثلاثة أيام قبل أن يغادر إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.

وامتنع فريق يون الانتقالي عن التعقيب.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق، أنّ المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية سيزور العاصمة الكورية “سيول” لعقد اجتماعات مع المسؤولين في كوريا الجنوبية لمناقشة الرد الدولي على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات في الآونة الأخيرة.

المبعوث الأميركي “سونج كيم” قال إنه منفتح على المحادثات مع كوريا الشمالية في أي وقت وبدون شروط مسبقة، لكن بيونغيانغ رفضت حتى الآن تلك المبادرات متهمة واشنطن بالاستمرار في انتهاج سياسات عدائية مثل العقوبات والتدريبات العسكرية.

وأطلقت كوريا الشمالية الشهر الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات للمرة الأولى منذ عام 2017، ويقول مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن هناك دلائل على أنها ربما تستعد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

الى ذلك، أفادت وزارة الخارجية في بيان بأنّ كيم ونائبه “جونج باك” سيلتقيان بمسؤولين كوريين جنوبيين خلال زيارة تستغرق خمسة أيام.