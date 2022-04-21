شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص بعد تحطم طائرة في شارع مزدحم في «هايتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن طائرة صغيرة تحطمت في شارع مزدحم في بورت أو برنس عاصمة هايتي أمس الأربعاء مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل منهم الطيار.

وذكرت إدارة الطيران المدني في هايتي أن الطائرة أقلعت من مطار بورت أو برنس في الساعة 3:44 مساء بالتوقيت المحلي (1944 بتوقيت جرينتش) وكانت في الطريق إلى مدينة جاسميل. وأضافت أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة في الساعة 4:04 مساء.

وكتب رئيس الوزراء أرييل هنري على تويتر "أتقدم بخالص المواساة إلى عائلات الضحايا"، دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.

وقال جود إدوارد بيير، رئيس بلدية كارفور حيث تحطمت الطائرة، إن ستة قتلوا. وذكر مصدر حكومي أن الطيار توفي بعد نقله إلى المستشفى.