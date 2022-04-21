شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغهاي» تسجل زيادة في وفيات «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس أن ثمانية مصابين بمرض كوفيد-19 توفوا في شنغهاي في 20 أبريل نيسان، في حين زادت أعداد الإصابات خارج المناطق الخاضعة للحجر الصحي.

وتوفي سبعة بالمرض في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي 15861 إصابة محلية جديدة بدون أعراض انخفاضا من 16407 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات بأعراض 2634 ارتفاعا من 2494 في اليوم السابق.

كما سجلت المدينة 441 إصابة جديدة خارج المناطق الخاضعة للحجر الصحي يوم الأربعاء ارتفاعا من 390 في اليوم السابق.