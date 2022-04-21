إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تقتحمت باحات المسجد الأقصى ووقوع إصابات بين المصلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، قبل أن تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي.



وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تم تسجيل وقوع إصابات بين المصلين.

ولليوم الخامس يشهد المسجد الأقصى حالة من التوتر مع تضاعف عدد المقتحمين الإسرائيليين للمسجد بحراسة مشددة من الشرطة.

وعادت الشرطة لإخلاء المزيد من المصلين من ساحات المسجد ليقتصر التواجد على طواقم الإسعاف وحراس وسدنة المسجد وبعض المصلين من كبار السن والنساء.

وكانت الأراضي الفلسطينية، وبخاصة القدس الشرقية، شهدت في الأسابيع الأخيرة توترا أمنيا ملحوظا.