توتر في محيط الكونغرس والشرطة الأمريكية تخلي المجمع.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت شرطة مجمع الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) إنه لا يوجد تهديد للمجمع الموجود في العاصمة واشنطن بعد دقائق من إصدار بيان ذكرت فيها أنها تتعقب طائرة تشكل تهديدا محتملا.

وكانت شرطة الكابيتول الأمريكية قد أصدرت تنبيهًا مساء الأربعاء لإخلاء مبنى الكابيتول والمباني المجاورة الأخرى بسبب “تهديد محتمل” من طائرة، قبل الإعلان لاحقًا عن “عدم وجود تهديد”.

وقالت الشرطة في إشعار يوم الأربعاء: “إنها تتعقب طائرة تشكل تهديدًا محتملاً لمجمع الكابيتول”.

تضمنت المباني قيد الإخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي ، ومركز زوار الكابيتول ، وهارت ، وديركسن ، ورسل ، وكانون ، ولونجوورث ، ورايبورن ، ومكتبة الكونغرس (جيفرسون ، وماديسون ، وآدامز) ، ومباني الحديقة النباتية الأمريكية (الإدارية والمعزوفة).

وقالت السلطات المسؤولة أنه “تم إخلاء مبنى الكابيتول بدافع من الحذر الشديد هذا المساء. لا يوجد تهديد في مبنى الكابيتول “.

وقال المسؤولون لوكالة أسوشيتيد برس إن عملية الإخلاء كانت ناجمة عن طائرة عسكرية تحمل الفرسان الذهبيين التابعين للجيش الأمريكي لحضور حدث في ملعب البيسبول في واشنطن ناشيونال.

كان الجنود يشاركون في عرض مظلي قبل المباراة ، وقفزوا من الطائرة إلى الميدان، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

حيث يقع ملعب البيسبول على بعد حوالي ميل واحد من مبنى الكابيتول.