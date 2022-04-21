شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وفقدان 7 في حادث منجم في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لايقل عن خمسة أشخاص -بينهم مُسعف- مصرعهم، وفُقد سبعة آخرون في انفجارين لغاز الميثان في منجم بافلوفكا للفحم في بافلوفيتشي سلافسكي في جنوب بولندا.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي الذي توجه إلى مكان الحادث: "نحن عاجزون عن الكلام لأننا نعلم بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وسبعة آخرون ما زالوا عالقين في أروقة المنجم"، كما نُقل أكثر من 20 شخصا إلى المستشفى بسبب حروق خطيرة.

ووقع انفجار ثانٍ خلال عملية الإنقاذ أدى إلى إصابة عدد من المُسعفين ومقتل أحدهم.

وعبّر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي عن تعازيه لأسر عمال المناجم.