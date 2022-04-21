شكرا لقرائتكم خبر عن «ماسك» يجري محادثات لتمويل عرض الاستحواذ على تويتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مطلع إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بدأ اتصالات مع شركاء محتملين من مؤسسات التمويل الأمريكية لتوفير التمويل اللازم لعرضه للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 43 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، عقد محادثات مع مستشاريه بشأن الاتفاق مع شركاء محتملين لتمويل الصفقة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه في حين أن ماسك هو أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بنحو 261 مليار دولار، فإن أغلب ثروته عبارة عن أسهم في شركة تسلا، وبالتالي قد لا يمتلك السيولة النقدية الكافية للاستحواذ على تويتر.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نقلت عن مصادر مطلعة القول إن شركة الاستثمار المالي "أبولو جلوبال مانجمنت" تدرس الاشتراك في عرض إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر.

في المقابل أقر مجلس إدارة تويتر في الأسبوع الماضي خطة تسمى "الحبة السامة" لمنع استحواذ إيلون ماسك على الشركة وإلغاء تسجيل سهمها في البورصة.