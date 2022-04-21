شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الحزمة الجديدة تستهدف بنكا تجاريا رئيسيا وشبكة عالمية تضم أكثر من 40 فردا وكيانا روسيا يتزعمهم رجل الأعمال كونستانتين مالوفيف.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أن تلك العقوبات تستهدف أيضا شركة عاملة في صناعة تعدين عملات رقمية في روسيا، حيث تفيد تقارير بأنها ثالث أكبر شركة في العالم لتعدين العملات الرقمية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتضمن فيها العقوبات شركة تعدين عملات رقمية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض سلسلة قيود على إصدار التأشيرات لشخصيات روسية، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا وتقويض الديمقراطية في بيلاروس.