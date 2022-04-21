شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص إثر ذوبان الجليد في بحيرة شمال إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط سبعة بالغين وطفل يبلغ من العمر أربعة أشهر ، وجميعهم سائحون إيطاليون ، من خلال الجليد على سطح بحيرة شمال إيطاليا خلال رحلة يوم الإثنين في عيد الفصح ، والصبي الصغير في حالة خطيرة في المستشفى ولكنها لا تهدد حياته.

ووقع الحادث بسبب ذوبان الجليد جزئيًا بعد ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القليلة الماضية.، وأحد البالغين موجود في مستشفى إنسبروك بينما يتواجد الستة الآخرون في ثلاثة مرافق صحية أخرى ويعانون من انخفاض حرارة الجسم.

وأعلنت السلطات تطويق البحيرة.