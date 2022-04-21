شكرا لقرائتكم خبر عن الفشل في منع الحرب يضع الأمم المتحدة باختبار وجودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءل موقع مجلس العلاقات الخارجية عما إذا كانت الأمم المتحدة تخاطر بأن تكون عصبة أمم ثانية.

وبحسب مقال لـ «ستيوارت إم باتريك»، تمثل الحرب في أوكرانيا أكبر اختبار للأمم المتحدة منذ 3 عقود، لكن فشلها ليس حتميًا.

وتابع يقول: في الأسبوع الماضي، وجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توبيخًا عاطفيًا لمجلس الأمن الدولي لفشله في منع الغزو الروسي لبلاده.

وأضاف: قال في خطابه إن المجلس بدلاً من أن يتخذ إجراءات قوية لوقف سلوك روسيا أو حتى إدانته، تحوَّل المجلس إلى مكان لإجراء «محادثة».

وأردف: خلص زيلينسكي إلى أنه كان واضحًا للجميع أن الأهداف التي تم تحديدها في سان فرانسيسكو عام 1945 لإنشاء منظمة أمنية عالمية لم تتحقق.

وبحسب الكاتب، أثارت لائحة الاتهام التي وجّهها زيلينسكي، والتي استشهدت بأدلة على الفظائع المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية، إثارة قلق سفراء الأمم المتحدة، كما كان ينبغي لها أن تفعل.

أزمة وجودية

ومضى يقول: تمثل أوكرانيا أزمة وجودية محتملة للأمم المتحدة، في ضوء أنها أُنشئت قبل 77 عامًا بهدف صريح وهو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.

وتابع: مع شل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، فإن السؤال العالق في الأجواء هو ما إذا كانت الأمم المتحدة ستكرر تاريخ عصبة الأمم، التي فشلت ذريعًا في وقف العدوان الفاشي خلال الثلاثينيات.

واستطرد: تستحق هذه الحكاية المحزنة أن نتذكرها الآن، حيث نقوم بتقييم ما إذا كانت الأمم المتحدة مقدرًا لها أيضا أن تكون سلة مهملات التاريخ.

ولفت إلى أن العصبة، التي انبثقت عن مؤتمر باريس للسلام عام 1919، تمثل أول جهد جاد لإنشاء نظام عالمي للأمن الجماعي، موضحًا أن مهمتها كانت تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وإذا لزم الأمر، ردع العدوان غير المشروع وهزيمته والمعاقبة عليه.

إنفاذ السلام

واضاف: لسوء الحظ، تجاوزت هذه التطلعات النبيلة سلطات وقدرات العصبة الهزيلة. كان أكثر أوجه القصور خطورة في هذه العصبة افتقارها إلى تدابير فعَّالة لإنفاذ السلام.

وتابع: في الواقع، كانت العصبة بلا أسنان. ميثاقها لعام 1919، على سبيل المثال، أعطى كل عضو في مجلس العصبة، حيث تكمن القوة الحقيقية، حق النقض الفعَّال على أي قضية غير إجرائية. كما سمح لأي دولة متورطة في نزاع بالجلوس في المجلس والتصويت على الأمر. وهذا يعني بشكل فعَّال أن الدول المعتدية يمكن أن تمنع أي إجراء جماعي لفرض القانون ضدها.

وأردف: من حيث المبدأ، ألزم الميثاق أعضاء العصبة بالرد بقوة على العدوان، بما في ذلك من خلال العقوبات والمساهمة بقوات عسكرية. في الممارسة العملية، خففت الدول الأعضاء من هذه الالتزامات عندما أدركت أنها قد تضطر إلى شن حرب لحماية السلام.

وأشار إلى أن افتقار عصبة الأمم إلى العالمية أدى إلى تفاقم هذا الضعف.

عصبة الأمم

وتابع: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ميثاق عصبة الأمم، لذلك لم تنضم إليه الولايات المتحدة أبدًا. ولم تكن الولايات المتحدة هي الفاعل الوحيد على الهامش. انضمت ألمانيا إليها في عام 1926، لتغادر في عام 1933. وانسحبت اليابان أيضًا في عام 1933، كما فعلت إيطاليا في عام 1937. وامتنع الاتحاد السوفيتي عن التصويت في العقد الأول من وجود العصبة، ولم ينضم إلا في عام 1934. وقد قوَّضت هذه الغيابات شرعية العصبة وفعاليتها.

وأوضح أنه تبيَّن غياب القوى لدى العصبة عندما غزت اليابان منشوريا في عام 1931، وعندما غزت إيطاليا إثيوبيا عام 1935، وعندما أعادت ألمانيا احتلال راينلاند عام 1936، ومرة أخرى عندما قامت ألمانيا وإيطاليا بتسليح المتمردين الفاشيين في إسبانيا عام 1937. وبحلول عام 1937، عندما شنت اليابان هجومًا واسع النطاق على الصين، أصبحت العصبة لاعباً هامشيًا في الأمن الدولي.

نظام عالمي

وتابع يقول: على السطح، هناك أوجه تشابه مذهلة بين الماضي والحاضر. مرة أخرى، تسعى بعض القوى إلى قلب الوضع الإقليمي الراهن وإنشاء نظام عالمي بديل. وهي لا تشمل فقط روسيا، ولكن أيضًا الصين، التي وقَّع زعيمها شي جين بينغ اتفاقًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد الغرب قبل أسابيع فقط من الغزو الأوكراني. ومنذ ذلك الحين، أمدت الصين شريكها بشريان الحياة الاقتصادي لمساعدته على النجاة من العقوبات الدولية. لا شك في أن بكين تتابع الغزو الروسي في ضوء مطالبها الوحدوية الخاصة بتايوان.

وأردف: كما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي أيضًا، فإن بعض الدول تقف على جانبي السياج الدبلوماسي بدلاً من إدانة العدوان الروسي السافر. الأبرز والأكثر مخيبة للآمال هي الهند، أكبر ديمقراطية في العالم. دعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إجراء تحقيق في الفظائع المحتملة، لكنها تخشى على ما يبدو من تنفير حليفها الروسي، الذي تعتمد على مساعداته العسكرية لردع منافسيها الإستراتيجيين، الصين وباكستان.

سيادة القانون

ومضى يقول: أخيرًا، هناك شكوك باقية بشأن التزام الولايات المتحدة طويل الأجل تجاه الأمم المتحدة. سعى الرئيس جو بايدن إلى استخدام الأمم المتحدة والمنتديات المتعددة الأطراف الأخرى لنبذ روسيا ومحاسبة بوتين. لا يزال الحزب الجمهوري، الذي يمكن أن يفوز بسهولة بالأغلبية في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر والرئاسة نفسها في عام 2024، خاضعًا لسيطرة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تبنى صراحة شعار «أمريكا أولاً» الذي تبناه الانعزاليون في فترة ما بين الحربين. ما إذا كانت الأمم المتحدة تسير في طريق العصبة يعتمد إلى حد كبير على نتيجة هذا النقاش الداخلي في الولايات المتحدة.

وأوضح أن عجز الأمم المتحدة عن التغلب على انقسامات القوى العظمى يثير الجنون لكل مَن يؤمن بسيادة القانون الدولي.