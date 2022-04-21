شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتحول إلى مرض سياسي في شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية إن فيروس كورونا أصبح مرضا سياسيا في مدينة شنغهاي الصينية.

وبحسب مقال لـ «جوردون ج. تشانج»، في شنغهاي المنكوبة بالأمراض، أكبر مدينة في الصين، يمضي السكان أيامًا بدون طعام وأسابيع بدون دواء، ويتم ذبح الحيوانات الأليفة، ويقفز الناس إلى الموت ويخرج السكان من الحجر الصحي بإغراق الشوارع احتجاجًا.

وأردف: يتحدث أهل شنغهاي عن «الإرهاب الأبيض» و«الثورة الثقافية البيضاء» بسبب البدلات الخطرة التي تُرى في كل مكان.

ومضى يقول: تقلص رأس المال الصيني إلى اقتصاد المقايضة. السكان اليائسون يتاجرون بالسلع مقابل الغذاء.

ولفت إلى أن وحشية سياسة الإغلاق شبه الكامل للصين لمدينة يبلغ عدد سكانها 27.8 مليون نسمة، التي يقول الحزب إنه يحافظ من خلالها على ديناميكية انعدام كورونا، لا تمثل انحرافا عن الامتداد المنطقي لنظام يضع السياسة ضمن منظومة القيادة الحاكمة.

ونقل عن تشارلز بيرتون من معهد ماكدونالد لوريير في أوتاوا، قوله: يعكس الإغلاق في شنغهاي تمامًا منطق الحكم الاستبدادي للحزب الشيوعي الصيني.

وأردف الكاتب: بالتالي، لا يهم أن تدابير مكافحة الأمراض لا معنى لها بالنسبة لسكان الصين البالغ عددهم 1.41 مليار نسمة. يجب أن يكون لها معنى لشخص واحد فقط هو الحاكم شي جين بينغ.

وأضاف: في الوقت نفسه، منعت قواعد الإغلاق الصارمة، من بين أمور أخرى، الوصول إلى الرعاية الصحية في الجوانب التي لا علاقة لها بكورونا، وتسببت في تمزيق الأسر، واضطراب المجتمع بشدة، وقوَّضت سبل العيش والاقتصاد الصيني الأوسع.

ولفت إلى أن نهج السيطرة على فيروس كورونا بشكل متطرف في شنغهاي يمثل انعكاسًا لما يحدث في جميع أنحاء الصين.

وتابع: يقدر نومورا أن عمليات الإغلاق والقيود الأخرى تؤثر حاليًا على 45 مدينة في الصين تمثل حوالي 25 % من سكان البلاد وحوالي 40 % من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأردف: النظام الشمولي في الصين الآن مستعد لأي شيء. في 6 أبريل، أصدر فرع الحزب في شنغهاي خطابًا مفتوحًا يطالب الأعضاء بمحاربة جميع أنواع السلوك التي تتداخل مع الجهود الشاملة لمكافحة الوباء وتدمرها. في 3 أبريل، أرسل الجيش الصيني أكثر من 2000 موظف طبي إلى المدينة فيما بدا وكأنه تحذير مفاده أنه إذا تمكن جيش التحرير الشعبي من إرسال الأطباء والممرضات، فيمكنه أيضًا نشر الجنود. وأضاف الكاتب: يبدو أن هناك سببين رئيسيين وراء هذا النهج. ستجتمع نخبة الحزب في المؤتمر الوطني الـ20 في أكتوبر أو نوفمبر.

وتابع: كل مؤتمر وطني، يُعقد الآن مرة كل 5 سنوات، هو حدث حاسم. مؤتمر هذا العام هو أكثر من ذلك. يهدف شي جين بينغ إلى الحصول على فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة كأمين عام للحزب. بعبارة أخرى، هذا هو المكان الذي يصبح فيه أو لا يصبح ديكتاتور الصين مدى الحياة.

وأضاف: علاوة على ذلك، منذ الأشهر الأولى للوباء، جعل الحزب الشيوعي عدد الإصابات والوفيات في البلاد اختبارًا لفعاليته. تحافظ الدعاية المستمرة على الخط القائل إن الشيوعية الصينية تتفوق على الديمقراطية الأمريكية؛ لأن الصين كانت أكثر قدرة على السيطرة على المرض. على الرغم من التقارير العديدة التي تشير إلى عكس ذلك، أكدت السلطات الصينية عدم حدوث وفيات في شنغهاي خلال الموجة الحالية.