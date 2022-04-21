شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء القيادة اليمنية القسم.. المملكة تؤكد دعمها للسلام والأمن والازدهار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع أداء رئيس ومجلس القيادة الرئاسي للقسم في العاصمة المؤقتة عدن أمام مجلس النواب دخل اليمن مرحلة تاريخية جديدة تصطف فيها مختلف الأطياف والمكونات اليمنية خلف مجلس القيادة الرئاسي. وجددت المملكة تأكيدها على الدعم الكامل رئيس ومجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وكل المؤسسات المساندة له.

وأعربت وزارة الخارجية عن تهنئة المملكة العربية السعودية لفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في عدن.

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لاستشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.

وجددت الوزارة تأكيد المملكة دعمها الكامل لفخامة رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق آماله وطموحاته.

بداية ناجحة

ويؤكد مشاركة قيادات مختلف الأطياف السياسية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن في مراسم أداء مجلس القيادة الرئاسي لليمين الدستورية أمام البرلمان بدايةً ناجحة وانطلاقة المجلس الرئاسي ليمارس مهامه من داخل اليمن.

وبالتأكيد فإن أبناء الشعب اليمني وكافة القوى الوطنية ترحب بهذه العودة للقيادة اليمنية إلى أرض الوطن ليصطف جميع أطياف الشعب اليمني لدعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات، وتوجيه الجهود كافة لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار.

وإذ يتصدر الملف الاقتصادي لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين اليمنيين أولويات المجلس الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، يتطلع الجميع إلى تحقيق الحكومة اليمنية تقدما كبيرا في هذا المجال، بدعم من أشقائه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.

كما ينتظر اليمنيون من قياداتهم السياسية العمل من أجل استعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ولن يتأتى ذلك إلا بنبذ الخلافات والمناكفات بين المكونات السياسية، والوقوف صفا واحدا.

إجماع وطني

ما جرى من إجماع وطني يمني وتشكيل مجلس قيادة يؤكد أن لا خيار أمام الحوثيين، إلا الاستجابة لنداء العقل، والرضوخ لمطالب الشعب اليمني بإنهاء معاناته، والقبول بدعوات المجتمع الدولي للجلوس على طاولة المفاوضات، بعد توحد المكونات اليمنية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.

فالحكومة الشرعية تجاوبت مع الجهود الأممية بإعلانها القبول بهدنة لمدة شهرين، وكذلك التزامها الكامل بالوفاء ببنودها نصت على دخول 18 سفينة وقود خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا من صنعاء إلى الأردن ومصر.

وبات على إثبات رغبتهم بالسلام والالتزام بجميع بنود الهدنة، والوفاء بدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، والتوقف عن التضليل الإعلامي بترويج الاتهامات الكاذبة ضد الحكومة الشرعية والتحالف؛ للتغطية على انتهاكاتهم ومحاولاتهم لإفشال الهدنة.

مجلس التعاون

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أمس، بتأدية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية أمام مجلس البرلمان، مؤكدا دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام.

ولطالما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي دعمَ واستقرار دول المجلس وهي تؤكد بجميع المناسبات أنها ستواصل دعم اليمن اقتصاديا وتنمويا وإغاثيا وإنسانيا، لتمكين الشعب اليمني من تجاوز معاناته والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن من حالة الحرب والدمار إلى السلام والتنمية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار.