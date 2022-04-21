أوكرانيا تعرض التفاوض مع روسيا في ماريوبول

21 أبريل , 2022 كييف: أعلن مسؤول أوكراني كبير أن بلاده اقترحت على روسيا "جولة خاصة" من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة. وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة على تويتر: "نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدّون لجولة خاصة من المفاوضات، في ماريوبول نفسها"، وذلك "لإنقاذ ناسنا، وآزوف، والجنود، والمدنيين، والأطفال، والأحياء والجرحى. الجميع. لأنهم ناسنا، لأنهم في قلبي، للأبد".

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