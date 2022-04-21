جولة جديدة للمبعوث الأممي للصحراء الغربية لحل الأزمة

21 أبريل , 2022
نيويورك: أعلن مبعوث الأمم المتّحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا أنّه سيبدأ قريباً جولة جديدة في المنطقة في محاولة لدفع العملية السلمية لحل النزاع.
ورداً على سؤال عن زيارته، قال دي ميستورا: "ستحصل قريباً، كما آمل".
وحسب مصادر دبلوماسية لم يحدد الأمين العام في جلسة مجلس الأمن تاريخ أو محطات الجولة.
وفي الجلسة، رحب المبعوث الأممي بالدعم الواسع الذي حصل عليه، على حدّ قوله، لإعادة إطلاق العملية السياسية.
وقال: "الكل دعموا جهودي" لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل للصراع.
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