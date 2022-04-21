العراق يرفع دعوى قضائية على تركيا ويطالبها بتعويض بقيمة 34 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مساء اليوم الأربعاء أنه طلب من محكمة دولية دفع مبلغ 34 مليار دولار مترتبة على الجانب التركي بشأن إيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية.

وقال وزير النفط العراقي في مقابلة مع تلفزيون العراقية الحكومي: "نريد تعويضا بقيمة 34 مليار دولار بعد أن قدمنا كافة البيانات إلى محكمة قضايا التحكيم الدولية التجارية بشأن هذا الموضوع".

وأضاف "لا أتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا بهذا المبلغ بل بجزء منه وهذه حقوق شركات ولا علاقة لها بالعلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين ولا يؤثر ذلك على العلاقات الثنائية مع تركيا".

وتشن تركيا حاليًا عملية عسكرية واسعة في شمالي العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.