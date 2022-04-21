مصادر تكشف نصيب مصر من تأشيرات الحج ١٤٤٣

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت مصادر سعودية، حصة مصر من تأشيرات موسم الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية، عقب أيام من إعلان رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص.

وقالت المصادر لمصراوي، إن المملكة خصصت نحو 35375 تأشيرة لمصر هذا العام، لتحتل المركز الثامن في قائمة الدول، تسبقها تركيا ب ٣٧٥٠٠، وإيران ب٣٨٥٠٠، ونيجيريا ٤٣ ألف، وبنجلادش ٥٧ ألف، والهند ٧٩ ألفا، وباكستان ٨١ ألفا، وتحتل إندونيسيا المركز الأول ب١٠٠ ألف تأشيرة.

وكان "الخليج 365" نشر في وقت سابق توقعات حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام، وفقاً لما ذكرته مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، بأنه من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 إلى 35 أو 40 ألفًا.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 30 لـ 40% عن الموسم السابقة، وذلك على النحو التالي:

- 90 - 100 ألف جنيه (المستوى الاقتصادي) بدون تذاكر الطيران.

- 130 - 140 ألف جنيه (مستوى أربع نجوم) بدون تذكرة الطيران.

- 160 - 170 ألف جنيه (مستوى 5 نجوم) بدون تذكرة الطيران.

وكان رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقرر رئيس الوزراء، عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام، والاقتصار على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وتكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.