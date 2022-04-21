استمرار الغموض حول تحطم الطائرة الصينية بعد تقرير حكومي أولي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

قالت السلطات الصينية الأربعاء إنها بحاجة لمزيد من الوقت لتحديد سبب تحطم الطائرة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" الشهر الماضي، مقدمة القليل من الأدلة الجديدة حول الغموض الذي أسفر عن مقتل 132 شخصا ، وهم جميع أفراد الطاقم والركاب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لملخص من صفحة واحدة لتقرير إدارة الطيران المدني الصينية، فإن المحققين لا يزالون يعملون على تحليل البيانات الصادرة من الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية من طراز بوينج 737-800 إن جي، مضيفة أنه لم يظهر أي دليل على وجود أي عطل ميكانيكي قبل الرحلة أو مشكلة تتعلق بالطقس أو مشكلة تتعلق بمؤهلات الطيارين.

ويشير عدم وجود نتائج ملموسة بعد مضي شهر من البحث في حطام الطائرة التي سقطت في 21 مارس الماضي وغيرها من البيانات إلى أن الصين حذرة بشكل خاص بشأن التحقيق والكشف عن نتائجه علنا.