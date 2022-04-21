أمين "البحوث الإسلامية" يشارك في حفل تكريم حفظة القرآن بإحدى قرى المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية،في فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دراجيل بالمنوفية.

وقال إن هذا اللقاء له أهمية كبيرة نظرًا لأنه يتعلق بالقرآن وفي شهر القرآن، وما أجمل الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، فالله أرسل أنبيائه ورسله وأيدهم بالآيات والمعجزات التي تدل على صدق دعواهم، وجاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، تلك المعجزة الباقية الخالدة على مرّ الزمان إلى أن يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها، فالقرآن الكريم ليس معجزة فحسب وإنما يمثل الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة.

وأضاف أن الله إذا كان قد كرّم أهل القرآن وجعلهم من أهله وخاصّته فإنه يجب علينا جميعا أن نستشعر المسؤولية تجاه هذا الكتاب المبارك، خصوصًا مع تنامي هذه الحملات الفاشلة من جانب فئة متطرفة تحاول الإساءة لهذا الكتاب المبارك وهو الرد الأمثل على مثل هؤلاء.