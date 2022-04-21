إزالة موانع حاجبة لرؤية البحر بنادٍ شهير في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، مساء الأربعاء، موانع حاجبة لرؤية البحر بنادٍ شهير بمنطقة جليم على طريق كورنيش المحافظة.

وذكر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق، رصدت خلال المرور الميداني قيام أحد الأندية بمنطقة جليم بالكورنيش بوضع موانع حاجبة لرؤية البحر مخالفة التعليمات الصادرة في ذلك الشأن.

وقال محارب هيلع رئيس حي شرق إنه جرى تنفيذ حملة مسائية مكبرة على النادي المخالف، وإزالة جميع الموانع الحاجبة لرؤية البحر والتحفظ على عدد من المقاعد والطاولات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

وأوضح أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كان وجه بإزالة أي موانع حاجبة للرؤية، وعدم السماح لأى منشأة بحجب رؤية البحر عن المواطنين، وذي استجابة لعدد من شكاوى المواطنين بهذا الشأن.