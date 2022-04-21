قديروف: القوات الروسية ستسيطر على ماريوبول بشكل كامل “الخميس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 1:37 صباحًا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن القوات الروسية ستسيطر تماما على مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول يوم الخميس.

وأضاف قديروف في رسالة صوتية نشرت على الانترنت في وقت مبكر من الخميس (بالتوقيت المحلي) “قبل وقت الغداء أو بعده سيكون (مصنع) أزوفستال تحت السيطرة التامة لقوات الاتحاد الروسي”.

وتقاتل قوات شيشانية في أوكرانيا ضمن عمليات الجيش الروسي هناك. ومصنع أزوفستال للصلب هو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.

كان قديروف، الذي تشارك قواته في القتال في ماريوبول، قد أدلى مرارا بتصريحات مثيرة للجدل بشأن السقوط الحتمي للمدينة.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، أعلن قديروف أن قوات جمهوريته المشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، بدأت باقتحام “آزوف ستال”؛ المصنع الذي تحول إلى ملاذ للقوات الأوكرانية بعد فشلها في السيطرة على المباني المرتفعة في هذا المربّع.

فشل لم يترك لها من حل سوى الانسحاب إلى المنطقة الصناعية، وتحديدا إلى مربع مصنع “آزوف ستال” للتعدين، هربا من منطقة المرفأ التي باتت مكشوفة أمام سلاح الجو الروسي.