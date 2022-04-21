وزير خارجية تركيا يزور إسرائيل في 24 مايو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إنه سيزور إسرائيل في 24 مايو أيار وسط جهود متزايدة بين القوتين الإقليميتين المتنافستين لتعزيز العلاقات بعد أربعة أعوام من تبادل طرد السفراء.

وتعكف تركيا وإسرائيل على مدى الأسابيع القليلة الماضية على تحسين العلاقات التي شابها التوتر لفترة طويلة وبرزت الطاقة لتكون مجالا ممكنا للتعاون.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي إن لديه “آمالا قوية جدا” في التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة وعبر عن أمله في بحث الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال اردوغان أمس الثلاثاء إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتزوج بأنه “مستاء جدا” لإصابة أو مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية والمسجد الأقصى في شهر رمضان.

وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018 كما تبادلا الانتقادات الحادة بسبب الصراع الفلسطيني ودعم تركيا لحركة حماس التي تدير قطاع غزة إلى جانب قضايا أخرى.

وكان الرئيس التركي أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أنه دعا نظيره الإسرائيلي لإجراء محادثات يقول الجانبان إنها تهدف لاستكشاف سبل تعميق التعاون بينهما، وأوضح أردوغان أن زيارة هرتسوغ ستعلن عن بداية “حقبة جديدة”، وأن البلدين يمكنهما العمل معا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، وهي فكرة طرحت لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، سيكون ملف التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط في صلب المحادثات بين الرئيسين الإسرائيلي والتركي.