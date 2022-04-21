أوكرانيا تعرض على روسيا إجراء مفاوضات في ماريوبول المحاصرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مسؤول أوكراني كبير، مساء اليوم الأربعاء، أنّ بلاده اقترحت على روسيا عقد “جولة خاصة” من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة على تويتر: “نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدّون لجولة خاصة من المفاوضات في ماريوبول نفسها”، وذلك بهدف إنقاذ أناسنا، آزوف، الجنود، المدنيين، الأطفال، الأحياء والجرحى. الجميع. لأنهم أناسنا، لأنّهم في قلبي، للأبد”.

وفي ماريوبول التي كانت ذات يوم مدينة ساحلية مزدهرة يقطنها 400 ألف شخص، ولكنها تحولت إلى أرض مقفرة مدمرة تتناثر الجثث في شوارعها، قالت كييف إن روسيا تضرب آخر معقل أوكراني رئيسي وهو مصنع آزوفستال للصلب، بقنابل خارقة للتحصينات.

وقالت سلطات ماريوبول اليوم الأربعاء إنها كانت تأمل في إجلاء 6000 مدني من المدينة بموجب “اتفاق مبدئي” مع روسيا على فتح ممر آمن، وذلك لأول مرة منذ أسابيع.

لكن سفياتوسلاف كالامار نائب قائد كتيبة آزوف في ماريوبول قال في وقت لاحق للتلفزيون الأوكراني إن المدنيين خائفون جدا من شق طريقهم إلى نقاط الإجلاء المتفق عليها لأن مصنع آزوفستال يتعرض للقصف المستمر.

وأضاف كالامار أن عدة أقبية تحت المصنع لا يزال يتحصن بها من 80 إلى 100 مدني في كل منها.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس قوله، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستبدأ الحصول على صواريخ سارمات الباليستية الجديدة العابرة للقارات فور اكتمال تجربتها.

وذكرت الوكالة نقلا عن دميتري روزوجين أن التسليم سيبدأ “في خريف هذا العام”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قالت روسيا إنها اختبرت لأول مرة صاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو إضافة جديدة طال انتظارها إلى ترسانتها النووية.