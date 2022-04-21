شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكراني: الحرب على بلادنا تشمل الثقافة أيضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أندري ميلنيك السفير الأوكراني لدى ألمانيا إن الهجوم الروسي على أوكرانيا موجه أيضا ضد ثقافة البلاد بصفة خاصة.

وذكر ميلنيك في حفل تضامن لفرقة الرقص الأوكرانية الشعبية "فيرسكي" في برلين أمس الأربعاء: "يتم قصف مسارحنا عمدا، مثلما حدث في ماريوبول، كما يتم نهب مكتباتنا ومتاحفنا، وتتم مصادرة الكتب".

وشدد ميلنيك على أن الحرب تعد جزءا من تقليد طويل الأمد لقمع الثقافة الأوكرانية من قبل القوى الاستعمارية من الشرق والغرب.

وأًضاف: "اللغة الأوكرانية، والكنيسة الأوكرانية والثقافة الأوكرانية، تم حظر كل شيء أوكراني، وإهماله ودهسه مرة تلو الأخرى عبر تاريخنا".

وتابع قائلا إن هذا له تبعات في ألمانيا أيضا.

وأضاف: "رغم أن 30 عاما مرت منذ استعادتنا استقلالنا، ما زالت الثقافة الأوكرانية منطقة مجهولة لعديد من الألمان".